Quem são as 12 pessoas que morreram em acidente entre carreta e ônibus no interior de SP

A prefeitura de São Joaquim da Barra, interior de São Paulo, confirmou a identidade das 12 pessoas mortas na noite de quinta-feira (20), na colisão envolvendo uma carreta e um ônibus com estudantes universitários na Rodovia Waldir Canevari. O acidente, que também deixou 21 feridos , aconteceu na altura do quilômetro 17, na região da cidade paulista de Nuporanga.

As vítimas eram estudantes da Universidade de Franca (Unifran) , com idades entre 17 e 26 anos (veja a lista abaixo). O veículo transportava os universitários para o município de São Joaquim da Barra, onde eles moravam. A universidade decretou três dias de luto e suspendeu as aulas nesta sexta-feira (21).

O motorista da carreta, que está hospitalizado, foi autuado em flagrante por fuga de local, homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o ônibus estava regular e com a vistoria em dia.

Ao Estadão, a defesa do motorista alegou que ele não fugiu, apenas se escondeu por medo de linchamento. Segundo o advogado Marcos Henrique Coltri, um degrau na pista pode ter contribuído para o acidente. A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo disse que a Polícia Civil investiga as causas do acidente.