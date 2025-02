Acidente entre ônibus e caminhão causa 12 mortes no interior de São Paulo 

Um acidente entre um ônibus e um caminhão causou a morte de pelo menos 12 pessoas na noite de quinta-feira (20), na rodovia Waldir Canevari, entre os municípios de Nuporanga e São José da Bela Vista , no interior de São Paulo . Outras 11 ficaram feridas.

De acordo com o portal g1, as causas do acidente ainda não foram esclarecidas pelo Corpo de Bombeiros.