Bayern vence Celtic na Escócia (2-1) e fica perto das oitavas da Champions

O Bayern de Munique ficou mais perto das oitavas de final da Liga dos Campeões ao vencer o Celtic por 2 a 1 nesta quarta-feira (12), em Glasgow, no jogo de ida do playoff.

O francês Michael Olise abriu o placar quase no intervalo (45'). Ele dominou pela direita, entrou na área levando a melhor sobre a marcação e chutou forte sem chances para o goleiro dinamarquês do Celtic, Kasper Schmeichel.

No início do segundo, tempo foi a vez do atacante inglês Harry Kane deixar sua marca (49') após um escanteio cobrado por Joshua Kimmich na segunda trave. Kane se viu livre de qualquer marcação para chutar com o pé esquerdo e marcar seu sétimo gol na competição.