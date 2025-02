Trio é flagrado a caminho de presídio com drogas e acaba preso pela PRF em Bento Gonçalves 

Drogas foram localizadas embaixo do banco do motorista.

Ao inspecionar o carro, os policiais encontraram escondidos embaixo do banco do passageiro uma porção de maconha e um frasco de medicamento com comprimidos. Um teste realizado pelos agentes indicou que se tratava de cocaína. Segundo o motorista do carro, a droga deveria ser levada para dentro do presídio.