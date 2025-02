Conflito partidário pode mudar presidência da Assembleia em 2026

Um conflito interno no Republicanos pode retirar o deputado Sergio Peres da presidência da Assembleia Legislativa em 2026 . A indicação de Peres foi chancelada pelos colegas no início da legislatura, mas pode ser revista na próxima reunião da bancada, marcada para terça-feira (18).

A presidência da Assembleia ficará com o Republicanos no ano que vem a partir de um acordo entre os diferentes partidos com representação no Legislativo. Neste ano, o parlamento é conduzido por Pepe Vargas (PT).