Empréstimos do Pronampe a pequenos negócios são retomados após 20 dias de suspensão

Retomados os empréstimos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe Solidário) a pequenos negócios atingidos pela enchente. Eles estavam suspensos desde 6 de setembro, porque a medida provisória que o criou expirou sem que fosse convertida em lei. Parlamentares gaúchos conseguiram, em sessão extraordinária, na semana passada, no Congresso, aprovar o projeto de lei 3.117/2024 que permitia a volta do programa. O texto foi sancionado pelo presidente Lula no final de semana e publicado no Diário Oficial da União (DOU) na última segunda-feira (23).