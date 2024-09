Há risco, sim, de o RS perder recursos federais da enchente; entenda

Há risco, sim, de o Rio Grande do Sul perder dinheiro anunciado pelo governo federal para medidas contra a enchente. Pode não ser um "corte", como o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, frisa ao corrigir o termo para "cancelamento". Ainda assim, o Estado perderá na virada do ano o recurso financeiro que não for destinado ou amarrado em projetos que precisam ser enviados pelo governo do Estado e por prefeituras. Isso porque o crédito extraordinário vence em 31 de dezembro, quando acaba o prazo da situação de calamidade pública pós-enchente. Depois disso, é "cancelado".