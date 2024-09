Depende da União resolver o “calcanhar de Aquiles” de um projeto de R$ 24 bilhões para o RS

O “calcanhar de Aquiles” no cronograma do projeto de R$ 24 bilhões da gigante chilena de celulose CMPC para o Rio Grande do Sul será tema de reunião hoje do governador Eduardo Leite com o secretário do Patrimônio da União, Lucio Andrade, em Brasília. O órgão precisa ceder ao Estado uma área no porto de Rio Grande para que seja licitada e a CMPC participe da disputa. A empresa precisa para fazer um terminal portuário de exportação. Já hoje, 96% do que produz é vendido ao Exterior.