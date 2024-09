Quatro meses depois da enchente, poder público entregou 434 moradias a famílias que perderam casas na tragédia

Quatro meses após a enchente que devastou o Rio Grande do Sul em maio, os governos federal e estadual entregaram até o momento, somados, 434 moradias a quem perdeu a casa durante a tragédia climática. De uma projeção de pelo menos 17,3 mil, o Planalto — que prometeu dar uma casa nova a todas as famílias das faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida que tiveram moradia destruída pela inundação — fez a entrega de 376 unidades habitacionais, com início em agosto. Poucos dias depois, o Piratini iniciou a entrega das 58 residências provisórias que já construiu, planejando ainda pelo menos 500 neste módulo, além de 648 casas definitivas, em projeção inicial.