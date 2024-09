Organizado por empresários gaúchos, o Grupo Front construirá 13 casas em Muçum para doar a famílias desabrigadas pela enchente. A cidade foi uma das mais devastadas nas inundações de 2023 e 2024 no Vale do Taquari. As unidades fazem parte das 109 moradias para as quais a força-tarefa já arrecadou recursos, mas, neste caso, têm um aporte financeiro maior da Soprano, de Farroupilha.