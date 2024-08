Sobe para 109 o número de casas de R$ 25 mil que serão doadas por empresários a desabrigados

Além de 10 casas entregues em Arroio do Meio e outras 10 que já estão em construção no local, o Grupo Front, idealizado por empresários gaúchos, levantou recursos para doar mais unidades totalizando 109 moradias para famílias desabrigadas pela enchente. Um dos organizadores, Tiago Esmeraldino explica que está na fase de trâmite com as prefeituras para doação de terreno e infraestrutura. Serão feitas mais em Arroio do Meio, mas também haverá projetos em Estrela e Muçum, todas no Vale do Taquari.