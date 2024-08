Desde a enchente, mais do que dobrou o número de mudanças residenciais para fora do Rio Grande do Sul no site Muda Muda, plataforma que permite orçar o serviço com transportadoras. O levantamento dos contratos que foram fechados considera os meses de junho e julho, que somaram 479 serviços, 110% a mais do que os 228 contratos do mesmo período do ano passado.