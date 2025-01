Inadimplência avançou e chegou a mais de 3,5 milhões de gaúchos na reta final de 2024

Mais de 3,558 milhões de pessoas estavam inadimplentes no Rio Grande do Sul em novembro, o dado mais recente do Mapa da Inadimplência da Serasa. O número representava 40,2% da população adulta gaúcha e é 2% a mais do que o registrado em outubro, com 3,486 milhões. Ainda assim, o RS era o terceiro estado com menor percentual, atrás do Piauí (35,9%) e Santa Catarina (35,49%). Na ponta de cima, estava o Amapá, com 61,16% da população de adultos inadimplente.