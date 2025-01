Como é calculada a estimativa que diz que o salário mínimo deveria ser de R$ 7 mil

O jornalista Guilherme Jacques colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

Valor é cinco vezes maior do que o pago de fato em nível nacional. Adriana Franciosi / Agencia RBS

Em dezembro de 2024, o salário mínimo no Brasil deveria ter sido de R$ 7.067,68, segundo estimativa mensal que é feita pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O valor é cinco vezes maior do que o mínimo real era naquele mês – R$ 1.412. E, mesmo com o reajuste que vale a partir deste mês, que observa a correção pela inflação e um aumento real de 2,5% conforme a nova regra fiscal, o valor de R$ 1.518 é 4,6 vezes menor do que seria necessário segundo o Dieese. Certamente, quando se estimar o que era necessário neste janeiro, a renda mínima estará ainda mais defasada.

Mas como se chega ao valor que evidencia tanta discrepância? Para realizar o cálculo de quanto deveria ser o salário mínimo no país, a entidade parte do pressuposto que há na lei que o criou, em 1938. O texto prevê que o gasto com alimentação de um trabalhador adulto não será inferior ao custo da cesta básica de alimentos.

Considera-se também a Constituição que diz que o salário mínimo deve ser capaz de “atender às suas necessidades vitais básicas (do trabalhador) e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos”.

Por fim, toma-se por base uma família de quatro pessoas, dois adultos e duas crianças – que consumiriam como um adulto. Assim, o Dieese multiplica o maior valor da cesta básica mensal entre as capitais – que em dezembro foi de R$ 841,29, na cidade de São Paulo – por três (adultos, na família).

O resultado dessa multiplicação, segundo a metodologia do departamento, representa 35,71% do que seria a renda de uma família de baixa renda. Ou seja, o montante destinado a alimentação. O restante dos R$ 7.067,68 é divido entre despesas com habitação, vestuário, saúde, equipamentos domésticos, transporte, educação, recreação, despesas pessoais e despesas diversas. Cada uma delas tem um percentual específico para compor o que seria o salário mínimo.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.