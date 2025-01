Quais serão os valores que beneficiários receberão de seguro-desemprego em 2025

Foi atualizada a tabela de cálculo dos valores do seguro-desemprego, para benefícios a partir do dia 11 de janeiro. Funciona assim: o Ministério do Trabalho e Emprego reajusta as faixas salariais que correspondem a cada valor de auxílio a partir do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado de 12 meses – esse é o indicador de inflação usado para correção do poder de compra dos salários. Em 2024, ele ficou em 4,77%, segundo divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última sexta-feira (10). Com as faixas atualizadas, seguindo os índices que regulam o benefício, se estabelecem os novos valores.