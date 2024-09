Na Zona Norte Notícia

Dois meses após inauguração, Centro Humanitário de Acolhimento Vida ainda abriga 334 pessoas

Reportagem de Zero Hora esteve no espaço para conversar com as vítimas da enchente de maio que ainda permanecem no local. Temor das famílias é serem obrigadas a sair antes de terem para onde ir

17/09/2024 - 18h04min