Quatro meses após enchente, família vive sob estrutura de ponte com 60 animais

A enchente ainda não terminou para a família de Milton Lemos do Nascimento, 58 anos. Mais de quatro meses após a pior cheia da história do RS, o motorista autônomo vive com a esposa, a enteada e a mãe sob uma ponte situada a poucos metros de distância do Rio Jacuí, no entroncamento da BR-116 e BR-290, na Ilha Grande dos Marinheiros, em Porto Alegre. Com 60 animais para cuidar e alimentar, o entorno foi adaptado para a circunstância e parece uma granja.