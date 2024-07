Morador da Ilha das Flores atingido pela enchente, seu Antônio ganha dentadura nova e volta a sorrir

O reciclador Antônio Roberto Bombaxini, 57 anos, teve um momento de alegria nos últimos dias em meio às perdas materiais e à tristeza de ver a enchente de maio destruir sua casa de madeira na Ilha das Flores, no bairro Arquipélago, em Porto Alegre. Após matéria de Zero Hora mostrar seu drama – as águas levaram sua prótese dentária, o que dificultava sua vida na hora das refeições e o impedia de sorrir –, o flagelado foi procurado por uma clínica e está de dentadura nova.