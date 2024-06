O reciclador Antônio Roberto Bombaxini, 57 anos, está acampado às margens da BR-116 desde 3 de maio, quando a enchente destruiu sua casa na Ilha das Flores, no bairro Arquipélago, em Porto Alegre. O acampamento improvisado onde ele está abrigado com outros familiares pode ser visto pouco antes da ponte sobre o Rio Jacuí em direção à Zona Sul do Estado.