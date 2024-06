Um dos estabelecimentos gastronômicos mais antigos e conhecidos do 4º Distrito, em Porto Alegre, superou o trauma da enchente histórica. Após ficar 22 dias fechada, a Churrascaria e Galeteria Komka pôde reabrir as portas para os clientes em 26 de maio. Durante a cheia, a água atingiu na parte interna uma altura de 65 centímetros. As feridas do drama não estão totalmente cicatrizadas.