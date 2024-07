Efeitos da enchente Notícia

Em torno de 70 famílias permanecem acampadas às margens da estrada na região das ilhas, em Porto Alegre

Reportagem de Zero Hora circulou pelas rodovias BR-290 e BR-116 nesta quarta-feira (10) chuvosa, e conversou com vítimas da inundação de maio. O maior temor dos acampados é em relação ao risco de acidentes. Também há reclamações em razão do barulho

10/07/2024 - 16h05min Atualizada em 10/07/2024 - 16h06min