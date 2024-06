A prefeitura de Porto Alegre depositou, nesta sexta-feira (21), a primeira parcela do programa Estadia Solidária para 1.423 famílias habilitadas. O benefício é destinado a pessoas que declararam estar com as casas inabitáveis, que estão inscritas no Cadastro Único e fazem parte de família com renda mensal de até meio salário mínimo.