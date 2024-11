A Ponte Preta oficializou nesta terça-feira a contratação do técnico Alberto Valentim, que chega para tentar recolocar o clube de Campinas nos trilhos após o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Com a confirmação, João Brigatti, que não conseguiu evitar a queda na disputa da segunda divisão, assume o cargo de coordenador técnico.