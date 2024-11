O Grêmio ainda não entendeu o que está acontecendo. Os maus resultados do time não parecem ter um diagnóstico definido por quem comanda o clube. Até o momento, a única justificativa é a do técnico Renato, que coloca na enchente, e suas consequências, o principal motivo do fracasso do seu time no Campeonato Brasileiro. O Grêmio parece se negar a enfrentar os seus próprios erros.