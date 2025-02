Cuidado Grêmio! Um alerta fundamental para as próximas horas do Tricolor

Grêmio joga por um empate no Alfredo Jaconi contra o Juventude. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

A divulgação dos áudios do VAR esclareceu todos os ocorridos no triste sábado (22), que também teve um jogo de futebol entre Grêmio e Juventude. A transparência precisa ser saudada, sobretudo porque tem o poder de retratar a verdade. E o alerta para o Tricolor surge exatamente neste ponto, ou a partir dele.

Ficou claro, pelos áudios, que o árbitro tinha total visão do lance e foi agraciado pela mesma perspectiva dos profissionais do VAR. A ideia de absolvição do juiz do campo por falta de visão clara caiu por terra abaixo. Outra verdade foi que uma das câmeras utilizadas não teve acesso total ao lance. Ou seja, não vale perder tempo discutindo. Quando se distorce algo tão claro, perdemos o sentido de tentar argumentar.

A FGF, após os episódios, informou que teremos árbitros de vídeo de fora do Estado nas finais e é preciso dizer que isso NÃO atende aos pedidos do Grêmio. O clube queria arbitragem de fora e o juiz principal seguirá sendo do quadro gaúcho. A única coisa que sabemos é que o Inter, através do seu executivo, pediu que Daniel Bins não estivesse no VAR e, por coincidência, ele não estará presente nos jogos decisivos em razão da decisão de Leandro Vuaden.

Alerta

Por isso, a minha preocupação e o meu alerta. O Grêmio precisa focar no trabalho e tentar se concentrar mesmo diante de tamanhas injustiças. Existe apenas uma coisa que só depende do Tricolor: o seu trabalho. O técnico Gustavo Quinteros, mesmo preocupado com o que esta vendo, precisa estar focado em torar os jogadores deste ambiente. O clube não pode se contaminar por todo o entorno e este é o grande trabalho para as próximas horas.

O Grêmio joga por um empate no Alfredo Jaconi e pode conseguir um bom resultado, mesmo diante de todas a dificuldades que o bom time do Juventude pode trazer. E essa é a tarefa. A hora é de concentração total no campo de jogo. Até porque, no atual ambiente, nem as imagens estão conseguindo respeitar, e não seriam os pleitos do Tricolor que iriam atender.