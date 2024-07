Lar temporário Notícia

Centro de acolhimento para vítimas da enchente é inaugurado em Porto Alegre

Sessenta pessoas atingidas pela cheia ocupam o espaço no bairro Rubem Berta, na Zona Norte. Trata-se do segundo local concluído no RS para abrigar os flagelados de forma provisória. O primeiro fica em Canoas, na Região Metropolitana

11/07/2024 - 18h27min Atualizada em 11/07/2024 - 20h09min