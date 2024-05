Um Dia das Mães fora de casa e sem conforto. Assim será o domingo (12) da babá e empregada doméstica Viviane Santos Oliveira, 43 anos. A vida dela virou de cabeça para baixo no dia 4 de maio. Naquele sábado, a moradora da Vila Elizabeth, no bairro Sarandi, precisou ser resgatada pela Defesa Civil de barco no apartamento onde vive de aluguel, por conta da enchente em Porto Alegre, na companhia das duas filhas pequenas e do companheiro.