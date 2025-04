Um homem, de 26 anos, morreu em um acidente com dois carros e um caminhão no km 27 da RS-124 , em Montenegro , no Vale do Caí. A ocorrência foi registrada por volta das 5h40min deste sábado (5).

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, que atendeu a ocorrência, o Fiat Uno saiu do bairro Estação e foi atingido quando acessou a rodovia por um Volkswagen Polo. Com o impacto, o Uno foi jogado para uma área de mata com banhado. Já o Polo colidiu na lateral de um caminhão e parou no acostamento da rodovia.