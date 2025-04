Em meio à redução de preço nas refinarias, valor do diesel segue estável nos postos de Porto Alegre

Cerca de quatro dias após a Petrobras anunciar redução de R$ 0,17 no preço do diesel nas refinarias, o valor do produto nas bombas ficou estável em Porto Alegre nesta semana, segundo pesquisa da reportagem de Zero Hora. Dos 20 postos de combustíveis visitados, apenas dois apresentaram redução de preço.

O levantamento foi realizado em revendas espalhadas pelas zonas norte, central, leste e sul da Capital. A equipe conferiu preços na terça-feira (1º) e comparou com os valores verificados nos mesmos locais nesta sexta-feira (4). Foi levado em conta apenas o diesel do tipo S10.

Um dos comércios que apresentou recuo nos valores fica localizado na Avenida Eduardo Prado, número 415. A empresa reduziu o preço do litro do diesel S10 de R$ 6,19 para R$ 6,09. O outro tem ponto na Avenida Vicente Monteggia, número 131, e diminuiu o valor praticado de R$ 6,39 para R$ 6,29.

Os outros 18 postos não apresentaram mudança nos valores praticados no período pesquisado.

O motorista Paulo Cesar Silveira Farias, 59 anos, abastecia sua picape com diesel em um posto no bairro Lomba do Pinheiro, na tarde desta sexta. Farias afirma que não percebeu redução nos preços do combustível nos últimos dias. Ele destacou que está cada vez mais difícil equilibrar as contas diante do alto custo para encher o tanque do carro.

— A gente usa o carro todos os dias para se deslocar para colégio, trabalho. Está bem complicada a situação. Está bem difícil mesmo — diz.

Repasse ao consumidor não é imediato, diz setor

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes no Rio Grande do Sul (Sulpetro), João Carlos Dal'Aqua, afirma que nem todas as distribuidoras repassam a redução de forma integral e imediata. Essas empresas vão calibrando os estoques e aplicando a correção de acordo com seus planejamentos, segundo o dirigente. Com isso, pode haver um espaço maior entre o movimento da Petrobras e a redução na bomba.

Além disso, ele afirma que a aplicação ou não da redução nos postos varia de acordo com as estratégias de cada posto, localização e fluxo de clientes.

— O diesel, especialmente, é um produto que tem uma margem menor e uma competição muito forte. Então, a tendência normal é que comece, na sequência, a haver uma movimentação. Mas os postos também têm seus estoques, estão calibrando os preços e uma mudança também depende do que a distribuidora vai repassar.

Preço médio estável

Dos 20 postos visitados pela reportagem de Zero Hora, 13 vendiam apenas o diesel S10 do tipo comum. Nesses locais, o preço médio do produto ficou em R$ 6,20 na terça-feira. Nesta sexta, os valores recuaram de forma tímida para R$ 6,18. A redução de dois centavos equivale a um alívio de 0,32%.

Levando em conta esses 13 postos, o valor mais baixo do diesel comum encontrado foi R$ 5,99 por litro, em dois postos, nas avenidas Voluntários da Pátria, no 4º Distrito, e Bento Gonçalves, na Zona Leste. Já o valor mais alto foi R$ 6,49, verificado em estabelecimento na Avenida Farrapos, na Zona Norte.

Gerente do posto com bandeira branca que comercializa o diesel a R$ 5,99 na Av. Bento Gonçalves, número 1.960, Pedro Lopes destaca que o local consegue preço mais baixo em razão do volume.

— A gente pratica um preço agressivo para ter volume de venda. Aí a gente consegue, junto com a distribuidora, um valor melhor e ter um preço competitivo — resume, em meio ao grande volume de carros no local na tarde desta sexta-feira.

Lopes afirma que não alterou o preço do diesel após o reajuste da Petrobras porque já pratica um valor abaixo do mercado e mais competitivo.

Nos seis postos que vendiam o diesel S10 aditivado, a média dos preços do litro ficou em R$ 6,53 nas duas datas. Apenas um posto vendia o produto na versão podium e manteve o valor em R$ 6,99.

O reajuste

A Petrobras anunciou, na segunda-feira (31), redução no valor de venda de diesel para as distribuidoras a partir de desta terça-feira (1º). A empresa confirmou queda de 4,6% no preço do combustível praticado nas refinarias da estatal.

Com isso, o preço médio do diesel A da Petrobras cai de R$ 3,72 para R$ 3,55 por litro.

Redução de R$ 0,17 foi anunciada às refinarias. Mateus Bruxel / Agencia RBS