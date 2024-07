Conheça a estrutura do primeiro centro de acolhimento para flagelados da enchente no RS

As primeiras 30 famílias vindas de abrigos serão conduzidas ao Centro Humanitário de Acolhimento Recomeço, situado nas imediações da Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), em Canoas, na Região Metropolitana, nesta quinta-feira (4). Às 9h, haverá uma cerimônia de abertura do espaço com a presença do governador Eduardo Leite. A partir das 14h, os desabrigados da enchente de maio começam a ser instalados nas 126 unidades habitacionais de emergência. Até 15 de julho, 630 pessoas estarão vivendo no local.