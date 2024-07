Recomeço digno Notícia

Grupo de voluntárias entrega casas para mulheres atingidas pela enchente em Canoas

Iniciativa do Mulheres Voluntárias conseguiu apoio para dar 30 imóveis a famílias que ficaram em abrigo do projeto, que ocupou uma loja de motos do bairro Niterói. Seis deles estão sendo entregues nesta quarta-feira (3), com móveis comprados, geladeira abastecida e até brinquedos no quarto para os pequenos

03/07/2024 - 12h44min Atualizada em 03/07/2024 - 13h09min