Bento Gonçalves promove mutirão de empregos neste sábado

O Balcão de Oportunidades e o Balcão do Primeiro Emprego também estão presentes.

A 10ª edição do Mutirão: Trabalho para Todos ocorre neste sábado (5), das 8h30min às 11h30min, na Via del Vino, em Bento Gonçalves. Pelo menos 10 empresas participam da ação. Realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), a ela também conta com empresas ofertando vagas para PCDs.