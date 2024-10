Cinco meses após enchente, governo libera crédito de R$ 5 bilhões para agricultores quitarem dívidas

O governo federal publicou nesta quarta-feira (23), no Diário Oficial da União (DOU), a abertura de R$ 5 bilhões em crédito para produtores rurais atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul. O dinheiro será disponibilizado via fundo social do BNDES, viabilizando empréstimos com juros subsidiados. Os agricultores poderão utilizar os recursos para quitar dívidas, inclusive relacionadas a outros períodos.