Quase 40% dos MEIs ainda não sacaram parcela de R$ 1,5 mil de benefício para recuperação após a enchente de maio

Dos 22 mil microempreendedores individuais (MEIs) gaúchos aptos a participar do programa MEI RS Calamidades, 8.612 ainda não sacaram a primeira parcela do benefício, no valor de R$ 1,5 mil. O número corresponde a cerca de 39% do total de habilitados a receber o auxílio. O depósito foi realizado pelo governo do Estado ainda em 22 de julho, diretamente na poupança social da Caixa Econômica Federal, e está disponível desde então.