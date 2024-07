A campanha para vítimas da enchente via Pix do SOS RS arrecadou, até esta sexta-feira (19), R$ 128.391.655,54. Desse montante, pouco mais da metade já foi distribuído. Até o momento, R$ 73,6 milhões foram repassados para 36.829 famílias. O número representa 57,3% do total recebido na conta.