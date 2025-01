Cremers denuncia assédio judicial contra jornalista da instituição

O presidente do Conselho Regional de Medicina do RS (Cremers), Eduardo Neubarth Trindade, denunciou à Associação Riograndense de Imprensa (ARI) um caso de assédio judicial sofrido pela jornalista Viviane Schwäger , uma das assessoras da entidade. Segundo o Cremers, a situação ocorreu em ação movida pela Aelbra, mantenedora da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra).

A situação foi relatada por Trindade ao presidente da ARI, José Nunes, em reunião na quinta-feira (9). De acordo com o Cremers, em 10 de dezembro de 2024, a jornalista foi intimada judicialmente para prestar esclarecimentos sobre matéria publicada no site da entidade. No texto, Viviane abordou decisão do Ministério da Educação de proibir criação de um curso de Medicina pela Ulbra em Porto Alegre — o Cremers aponta "a luta contra a abertura indiscriminada de escolas médicas" como uma de suas principais bandeiras.