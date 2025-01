Gaúchos voltam à Índia para tentar fechar negócios

A formalidade de uma recepção na Embaixada do Brasil em Nova Delhi foi trocada por uma degustação com sucos, vinhos e espumantes gaúchos. Assessoria Sedec / Divulgação

Dois meses depois de o vice-governador Gabriel Souza ter liderado uma missão oficial à Índia, um grupo de técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Invest RS está de volta ao país para tentar fechar negócios.

Na missão gaúcha à Índia, o diretor de Atração de Investimentos e Promoção Comercial da agência, Fabricio Forest, manteve reuniões com colegas indianos na sede da Invest Índia em Nova Delhi. Forest conheceu os projetos de atração e promoção do país mais populoso do mundo, que está com apetite para fazer negócios.

— Eles contam com uma estrutura de 500 pessoas para trabalhar nos seus projetos. É impactante — afirma.

Um dos objetivos desta missão é abrir mercado para sucos, vinhos e espumantes no segundo país mais populoso do mundo. Na agenda está a participação na Indusfood, maior feira de alimentos e bebidas na Ásia. Os indianos já tinham manifestado interesse no portfólio de bebidas do Rio Grande do Sul em novembro, quando o vice Gabriel visitou o país.

O diretor-adjunto do Departamento de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais, Sebastian Watenberg, acompanha a delegação, que também esteve com o embaixador do Brasil na Índia, Kenneth da Nóbrega, e com o adido agrícola da embaixada, Angelo de Queiroz Maurício.