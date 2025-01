Prefeito do Norte do RS vai pagar 14º e 15º salários a professores de escolas que cumprirem metas

Cinco alunos da rede municipal de ensino de Passo Fundo foram escolhidos para representar a cidade em Bruxelas em abril de 2025. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

A primeira grande novidade no segundo mandato do prefeito Pedro Almeida (PSD) em Passo Fundo é o pagamento de 14º e até 15º salários para os professores de escolas que cumprirem as metas de aprendizagem que serão definidas a cada início de ano. O projeto deve ser encaminhado para a Câmara Municipal nos próximos dias e aprovado sem dificuldades, já que a base do prefeito tem 14 dos 21 deputados. Mesmo com essa força política, apenas dois dos secretários municipais foram indicados por vereadores.

Almeida decidiu manter como secretário de Educação o professor Adriano Canabarro Teixeira, doutor em Informática na Educação e com dois pós-doutorados. Teixeira é uma usina de ideias inovadoras na educação, trabalha a partir de dados e diagnósticos e tem carta branca do prefeito para colocar em prática ideias que em outras cidades podem parecer extravagantes, mas que estão dando resultados.

O 14º e o 15º salários devem ser pagos a partir de 2026, como forma de premiar o esforço para levantar a régua de cada escola, mas as outras iniciativas adotadas de 2021 a 2024 para fazer valer o título de Cidade Educadora resultaram num livro de 178 páginas, que deveria estar na cabeceira de cada prefeito que assumiu agora. O livro em formato de revista já estava impresso quando a prefeitura recebeu do Ministério da Educação o Selo Ouro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

O jeito foi mandar fazer um selo dourado, autocolante, e aplicar na capa. Dentro, foi encartado um folheto com a explicação sobre o significado dessa premiação. Ouro é o mais alto reconhecimento concedido às secretarias que alcançam excelência em suas políticas de educação.

Na página 102 está registrado que o Ideb cresceu 26,67% nos anos iniciais (média 5,7) e 15% nos anos finais (4,6) do Ensino Fundamental. É preciso fazer justiça com o ex-prefeito Luciano Azevedo, responsável pela curva ascendente no Ideb até 2020, quando a pandemia afetou o rendimento das crianças. Os programas adotados para recuperar o que foi perdido com a pandemia impediram que o Ideb caísse na edição de 2023, como ocorreu com milhares de cidades no Brasil.

Uma das iniciativas de maior repercussão na cidade é o projeto Missão Cidade Educadora, que já levou cinco alunos do 7º ano a Barcelona (Espanha) e cinco a Genebra (Suíça), para troca de experiências. A próxima cidade educadora a ser visitada pelos classificados será Bruxelas, na Bélgica. Os alunos são selecionados de acordo com o desempenho acadêmico, frequência e participação em desafios do conhecimento. Nas escolas dos vencedores, a Secretaria Municipal da Educação constatou que o desempenho de todos os alunos melhorou 36,1% na avaliação diagnóstica.

Para este ano, uma boa notícia estimula os alunos da rede municipal a se dedicarem mais. Os cinco classificados para a viagem a Barcelona, em 2023, e que concluíram o Ensino Fundamental em 2024, ganharam bolsas de estudos para fazer o Ensino Médio nas melhores escolas particulares da cidade. Não só os cinco: outros alunos com desempenho de excelência também foram premiados com bolsas.

Um dos maiores orgulhos do prefeito Pedro Almeida é a Escola de Música Yamandú Costa, que desde a criação já atendeu mais de 500 crianças e adolescentes. A maioria deles chegou sem saber absolutamente nada de música e no final do ano participou de uma apresentação tocou flauta ao lado do mágico das cordas.

Conheça outras iniciativas na área de educação