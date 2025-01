Demi Moore e a crueldade do etarismo

A noite do último domingo (5) foi dela: Fernanda Torres conquistou o público (e emocionou o Brasil) ao vencer o Globo de Ouro de melhor atriz em filme dramático. Mas foi, também, de uma outra grande atriz, que nos últimos anos vinha sendo preterida pela indústria do cinema por um motivo inacreditável: a idade.

Envelhecer, meu amigo, minha amiga, é cruel especialmente para as mulheres. Cinquentões grisalhos costumam ser vistos como “charmosos”, “maduros” e “sexies”. A versão feminina é bem diferente: “desleixada” e “velha” são apenas alguns dos adjetivos usados para defini-las, caso não correspondam aos padrões esperados.

No fundo, o que está em discussão na tela são temas como o culto à juventude , a obsessão pela beleza e os sentimentos de obsolescência e inadequação sentidos, em especial, pelas mulheres. Bingo.

— O universo me disse que eu ainda não havia terminado — contou Demi, na premiação em Los Angeles.

Ela aceitou o papel, fez uma atuação brilhante e, aos 62 anos, se consagrou no Globo de Ouro (lado a lado com Fernanda, a quem abraçou), com o primeiro grande prêmio de sua trajetória.