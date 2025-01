Nova Palma lança jogo de tabuleiro com atrações turísticas do município

Junto, vem um dado em papel, pronto para ser recortado e montado. As peças utilizadas pelos jogadores podem ser pedrinhas, tampinhas de garrafa ou qualquer outro objeto do tipo. Aí é só jogar e, a cada casa, seguir as orientações. Quem chegar ao final primeiro, ganha.

O jogo foi impresso com recursos do Fundo do Turismo de Nova Palma e com a chancela do Conselho Municipal do setor. São 600 cópias, sendo que parte delas irá para as escolas e bibliotecas municipais (para incentivar a educação patrimonial entre a garotada) e parte ficará disponível para quem quiser retirar, de graça.