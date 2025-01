Caso do bolo envenenado prova que não há limites para a maldade humana

Deise (à esquerda) em confraternização com a sogra (de vermelho), em 2021.

“É uma vírgula do que está por vir”, disse o delegado Marcos Veloso, na coletiva de imprensa sobre o caso do bolo envenenado em Torres, na manhã desta sexta-feira (10).

Se havia dúvidas sobre os limites da maldade humana , depois das revelações feitas pela Polícia Civil e pelo Instituto Geral de Perícias, não há mais. Caso as investigações se confirmem na Justiça (e os agentes da Secretaria da Segurança Pública tem absoluta convicção disso), estamos diante de uma serial killer — uma assassina em série cuja arma seria um veneno inodoro e amorfo.

Ao que tudo indica, esse triste capítulo da história do Rio Grande do Sul está longe do fim. Infelizmente.