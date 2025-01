Marco Matos e o noivo, Eduardo Dal Forno, não só adotaram uma cachorrinha abandonada por uma família que ia à praia, como decidiram ir além. Menos de uma semana depois de levar Raposa (uma vira-lata simpática) para casa, como contei aqui na coluna , eles criaram um perfil da mascote no Instagram .

A ideia, segundo Marco, surgiu do desejo de defender publicamente duas causas : a adoção de animais ("não compre, adote") o não-abandono , tão comum nessa época do ano.

O apresentador do Jornal do Almoço e colunista de GZH quer usar toda a sua influência, aliada ao carisma de Raposa, para provocar reflexão — e, quem sabe, mudar maus hábitos. Em menos de duas horas, o perfil @auauraposa já tinha passado dos 2 mil seguidores.

— Pretendo dar visibilidade às causas do bem-estar animal. Quero muito que a Raposa surfe nessa onda de popularidade para ajudar outros bichinhos a encontrarem um lar. Vou me dedicar muito a dar esse recado ao longo do ano — diz Marco.