Pão dos Pobres dá início às celebrações de 130 anos com missa do cardeal Dom Jaime Spengler

Uma das instituições sociais mais tradicionais e respeitadas do Rio Grande do Sul completa 130 anos em 2025, e as celebrações começam neste mês. No próximo dia 21, às 16h, a Fundação O Pão dos Pobres de Santo Antônio receberá o cardeal Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, para uma missa especial.