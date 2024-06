Quando recebeu o pedido de apoio, Jotapê Pax, um dos grandes nomes da arte urbana em Porto Alegre, não teve dúvidas: uniu-se a 50 voluntários do projeto social DU99 para revitalizar o Centro de Educação Profissional (CEP) da Fundação O Pão dos Pobres, em Porto Alegre. O resultado do trabalho, concluído no último sábado (15), é um sopro de esperança depois da tormenta.