Websérie "Sbornia em Revista”, de Hique Gomez e Simone Rasslan, lança novos episódios

A websérie "Sbornia em Revista”, dos talentosos Hique Gomez e Simone Rasslan, terá novos episódios. O lançamento para convidados será no próximo dia 20, no GNC Moinhos, em Porto Alegre. Depois disso, a série ficará disponível no canal oficial da Sbornia no YouTube.

Os dois episódios inéditos, cada um com 30 minutos, marcam um novo capítulo na saga da estação espacial Sprotna 4. Kraunus e sua trupe recebem convidados especiais para entrevistas e colaborações musicais inesquecíveis.

Wera Mirim, sub-cacique de uma tribo Guarani, abre as portas de sua taba para um encontro cultural e musical com os sbornianos. Andréa Cavalheiro (leia-se The Hard Working Band) traz o melhor da soul music gaúcha, enquanto Tiago Ferraz apresenta "Imprecisão", sua parceria com Hique, em um dueto com Simone. De Lisboa, Antonio Villeroy encarna Jean BondiBar, interpretando o irreverente Fado do Bebum, composição de Cláudio Levitan.

Após o sucesso das temporadas anteriores – premiadas no prestigiado RioWebFest como Melhor Websérie Brasileira, Melhor Websérie Internacional na categoria musical, e Melhor Performer Internacional para Simone Rasslan –, a nova fase promete elevar ainda mais o nível.

— A continuidade do projeto está na satisfação de criarmos um espaço para além do palco, que começou como websérie e já encontrou plataformas de streaming com transmissão nacional através do canal a cabo PrimeBoxBrazil. Continuamos buscando outros canais parceiros para ampliar a audiência — diz Hique, criador, diretor e co-produtor da série.

Além da exibição dos episódios, a noite de estreia será uma celebração à arte. Os convidados terão a oportunidade de interagir com o elenco, a equipe técnica e os criadores da série em um bate-papo exclusivo. O evento também será um momento para discutir os bastidores, o processo criativo e as inspirações que moldaram esta nova temporada.

A Sbørnia Kontr’Atracka no Theatro São Pedro

Outra baita notícia: o consagrado espetáculo "A Sbørnia Kontr’Atracka" está prestes a retornar ao Theatro São Pedro, em Porto Alegre.

Com apresentações marcadas para os dias 7, 8 e 9, e 14, 15 e 16 de fevereiro, o show será sempre de sexta a domingo, destacando toda a irreverência e a genialidade que conquistaram o público ao longo de quatro décadas, desde o lançamento do saudoso Tangos & Tragédias.