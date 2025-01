Empresas e entidades da Serra participam nos Estados Unidos de maior feira de varejo do mundo

De olho nas tendências mundiais do varejo, pelo menos duas empresas da Serra participam da maior feira do segmento no mundo, a NFR Retail's Big Show, em Nova York. A Devorata Chocolates Trufados, de Garibaldi, estreia no evento internacional nos Estados Unidos.

O empreendimento, liderado por Mariana Milani, produz chocolates 100% artesanais e chegou a receber, em 2023, cerca de 130 mil turistas nas quatro lojas na região.

Ao lado da Devorata na NRF está a Ballare Malhas, empresa de roupas e acessórios para dança. A marca foi criada em 2002 e tem fábrica e quatro lojas em Farroupilha, Caxias do Sul, Porto Alegre e Joinville (SC).

As duas empresas integram a comitiva de empreendimentos apoiados pelo Sebrae RS. O evento que começou no domingo e termina nesta terça-feira apresenta as últimas inovações e as tecnologias para a promoção do varejo, além de discutir temas como inteligência artificial no setor.

Entidades também participam

Marcos Carbone e Ivonei Pioner, da Federação Varejista do RS, na NRF. Federação Varejista do RS / Divulgação

Quem também marca presença na NRF é Federação Varejista do Rio Grande do Sul, presidida pelo caxiense Ivonei Pioner. Ele está acompanhado do vice-presidente, Marcos Carbone, também presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves (CDL-BG).

A comitiva é formada ainda pelo diretor de Crescimento e Expansão, Ricardo Bartz, pela diretora da CDL Mulher RS, Débora Balbinotti Lunardi, e os presidentes das CDLs Novo Hamburgo, Leonardo Lessa, e Igrejinha/Três Coroas, Natália Debarba.

O presidente do Sindigêneros de Caxias do Sul, Volnei Basso, também participa da feira.

— O que mais chama a atenção é a preocupação quanto ao atendimento nas lojas físicas. Há alguns anos, a venda no e-commerce representava 25% e nas lojas físicas, 75%. Agora, nas lojas já passa de 80% — destaca Basso.