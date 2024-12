Recibo para despesas com saúde será emitido apenas digitalmente a partir de 2025, afirma Receita

A Receita Federal anunciou nesta quinta-feira (12) que, a partir de 2025, a emissão de recibos para despesas com saúde por profissionais pessoas físicas será feita exclusivamente por meio digital . A medida abrange médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. As informações são do jornal O Globo .

A obrigatoriedade do uso do sistema digital busca beneficiar pacientes e profissionais de saúde com a facilidade de acesso às informações, que poderão ser consultadas diretamente no aplicativo “Receita Saúde”, disponível desde abril deste ano, e deduzidas do Imposto de Renda. Até o início de dezembro, o aplicativo já havia registrado mais de 380 mil recibos emitidos, totalizando mais de R$ 215 milhões em serviços de saúde prestados.