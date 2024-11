A Receita Federal realiza na próxima semana o primeiro leilão regional deste ano de mercadorias apreendidas pelas unidades da instituição no Rio Grande do Sul. Para pessoas físicas, estarão disponíveis 150 veículos, com preços mínimos que variam entre R$ 300 e R$ 53 mil — pessoas jurídicas ainda podem dar lances também em outros 19 lotes de produtos. As propostas podem ser enviadas até quinta-feira (28), e o certame ocorre na sexta (29).