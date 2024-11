Quitar dívidas e conquistar mais tranquilidade financeira em 2025 é o objetivo principal do Super Feirão Zero Dívida, iniciativa promovida pela CDL Porto Alegre em parceria com sua ampla rede de entidades associadas. A ação, que será realizada entre a próxima segunda-feira (25) e o sábado (30), será totalmente digital, permitindo que consumidores de qualquer região do Rio Grande do Sul negociem com empresas participantes.