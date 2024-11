Com a Palavra Notícia

"Países com instituições mais sólidas tendem a resistir com mais força contra tentativas de subverter governos", diz Nobel da Economia

O britânico James Alan Robinson ganhou notoriedade pela sua pesquisa sobre a prosperidade das nações. Com grande interesse na América Latina, laureado fala a Zero Hora sobre as desigualdades econômicas e sociais nesses países, analisa o cenário das útimas décadas no Brasil e comenta o avanço global da extrema direita